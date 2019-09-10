Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

с чего всё началось

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы. В результате примерно 20 миллионам человек предстоит пройти переобучение и найти себя в каких-то новых сферах деятельности.

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

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