Российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен. Об этом сообщило посольство России в Японии.

Посольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии

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