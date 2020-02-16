Общество
RT на русскомПосольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии
Российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен. Об этом сообщило посольство России в Японии.
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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на японском лайнере выросло до 355 человек
Народные новостивчера в 23:38
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Министр обороны ФРГ обвинила Россию в атаках на страны ЕС и нарушении целостности Украины
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в кибератаках, давлении на страны Балтии и ЕС и нарушении территориальной целостности Украины.
Армия и оружие
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
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Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО
В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Единоборства
Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
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Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Общество
Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
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Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Шоу-бизнес
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Артистка рассказала, что ее наследник Василий подхватил вирус. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
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Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.