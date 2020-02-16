Общество

RT на русскомRT на русскомПосольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии

Российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен. Об этом сообщило посольство России в Японии.
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