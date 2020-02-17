Политика

SM NewsSM NewsСовет Госдумы продлит срок рассмотрения поправок в Конституцию

Совет Государственной Думы Россиии в понедельник, 17 февраля, рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

РБК10:09

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

РИА Новости09:00

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Коммерсантъ08:36

Законопроект об изменениях в Конституции может быть рассмотрен во втором чтении 10-го марта

Эхо Москвы09:31

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Российская газета09:13

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

ТАСС09:01

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

RT на русском08:39
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РИА Новости 04:38
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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

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Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
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