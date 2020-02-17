Политика
SM NewsСовет Госдумы продлит срок рассмотрения поправок в Конституцию
Совет Государственной Думы Россиии в понедельник, 17 февраля, рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Армия и оружие
Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморского флота
«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта был включен в состав военно-морского флота 48 лет назад.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Экономика
Почему экономика Японии упала рекордно за пять лет
В IV квартале 2019 года японская экономика показала максимальное падение за последние пять лет.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Игры
Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X
Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
Футбол
«Торпедо» подписало экс-защитника «Енисея» Кичина
Экс-защитник «Енисея» Валерий Кичин вернулся в Россию. Футболист сборной Кыргызстана подписал контракт с «Торпедо».
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.