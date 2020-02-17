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Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

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