Общество

Цензуры.НетЦензуры.НетДо 30% салонов связи может закрыться в России

По мнению 48% респондентов, основной причиной является отказ арендодателей предоставлять салонам связи отсрочки и скидки. Представители сотовых компаний подтверждают намерения закрыть часть розничных магазинов.
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с чего всё началось

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).
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