Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДо 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск.
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.
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«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

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Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

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Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

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Армия и оружие

О «позорном поражении» США в Сирии рассказал эксперт

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.
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Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
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Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину

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Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
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РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

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