Общество
ИнтерфаксДо 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск.
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с чего всё началось
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.ТАСС17:23
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«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
Sport24.ru 21:49
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
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Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
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Телеканал 360° вчера в 21:17
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Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
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РИА Новости 10:20
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
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Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" 13 ноября завершит свою миссию на астероиде Рюгу и отправится обратно на Землю со взятыми образцами пород.
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Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
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Ведомости вчера в 16:20
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Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
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Армия и оружие
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Политика
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RT на русском 22:38
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Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
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Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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Интернет
Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей
Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
РБК 16:15
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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