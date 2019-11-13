Общество
ИнтерфаксДо 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск.
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с чего всё началось
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.ТАСС17:23
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