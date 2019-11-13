Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДо 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.
ТАСС17:23

Подробнее о событии

Назван грозящий экстрадированному в США россиянину Буркову срок

Lenta.ru16:56

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС17:23

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы

РБК17:13

Россиянину Алексею Буркову в США грозит срок заключения до 80 лет

Эхо Москвы21:05

Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения

РИА Новости16:49

Минюст США оценил ущерб от деятельности Буркова в $20 млн

RT на русском16:49

Минюст США оценил ущерб от деятельности россиянина Буркова в $20 млн

Коммерсантъ16:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Происшествия

Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест

Известия вчера в 14:37
Армия и оружие

Замену СВД запустят в серию через два года

Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 вчера в 08:22
Футбол

Модрич опередил Месси и Роналду в борьбе за награду Golden Foot

ProstoProSport 16:39
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° 08:55
Политика

В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Теннис

Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире

Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Спорт-Экспресс 18:52
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Технологии

Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей

Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Общество

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Спорт

Глава WADA: спорт не был готов к российскому допинговому скандалу

Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что мировой спорт не был готов к российскому допинговому скандалу и его последствиям.
РИА Новости вчера в 14:48
Политика

Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Технологии

Курчатовский институт испытает сверхпроводники для коллайдера будущего

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проведет исследования уникальных сверхпроводников, производить которые планируется в России для международных проектов в области физики высоких энергий под эгидой Европейской организации по ядерным исследованиям.
РЕН ТВ 19:54
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Авто

Toyota, подвинься. Great Wall представила двигатель на топливных элементах третьего поколения

В Китае ведется активная работа над двигателями на топливных элементах, и сейчас свои плоды представила Great Wall.
iXBT.com 14:34
Транспорт

Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков

Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие

«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи».
Телеканал 360° 10:05
Армия и оружие

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия

В Якутске пассажир ударил водителя маршрутного автобуса

Якутская полиция проводит проверку инцидента в городском автобусе №5, где пассажир ударил водителя.
ИА ЯСИА 20:15
Космос

SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink

Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Футбол

Неймар по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

Soccer.ru 10:18
Здоровье

В Сызрани врач рассказал, почему люди умирают от пневмонии

Месяц назад в Сызрани от воспаления легких скончался мужчина. Больной попал в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
КТВ-Луч 11:49
Общество

Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство

Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27
Политика

Экс-президент Боливии вылетел в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где получил политическое убежище, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

РЕН ТВ 01:11
Хоккей

В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах.
Российская газета 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное