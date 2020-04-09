Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16. В состав новой экспедиции на МКС вошли: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16

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