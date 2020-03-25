Происшествия
ИнтерфаксТревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
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с чего всё началось
«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили в спасательном ведомстве.RT на русском01:24
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Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Общество
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Происшествия
Заливатский сообщил о поджоге кафе «Дача» в Янтарном
Алексей Заливатский, глава администрации городского округа Янтарный, сообщил о поджоге кафе «Дача» в Янтарном ночью 25 марта.
Наука
Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни
Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Финансы
Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Политика
Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
Общество
В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
С завтрашнего дня, 26 марта из-за распространения опасного вируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в крупных ТЦ. Об этом сообщается в указе губернатора города Александра Беглова.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Происшествия
Житель Кузбасса хотел заработать, пугая коронавирусом
Услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом предлагал предпринимателям в Новокузнецке 21-летний фитнес-тренер, 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Названа стоимость лечения от коронавируса
Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ
Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Политика
МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков
Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.