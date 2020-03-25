Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксТревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
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с чего всё началось
«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили
 в спасательном ведомстве.
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В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

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Сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков в районе Северных Курил

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В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

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РБК01:25
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Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Общество

В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новые Известия вчера в 08:02
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 01:57
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Происшествия

Заливатский сообщил о поджоге кафе «Дача» в Янтарном

Алексей Заливатский, глава администрации городского округа Янтарный, сообщил о поджоге кафе «Дача» в Янтарном ночью 25 марта.
Каскад 04:18
Наука

Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни

Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Rusargument вчера в 18:24
Финансы

Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Коммерсантъ 03:14
Политика

Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
МонаВиста вчера в 09:34
Общество

В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

С завтрашнего дня, 26 марта из-за распространения опасного вируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в крупных ТЦ. Об этом сообщается в указе губернатора города Александра Беглова.
Evo-rus.com 03:41
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Происшествия

Житель Кузбасса хотел заработать, пугая коронавирусом

Услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом предлагал предпринимателям в Новокузнецке 21-летний фитнес-тренер, 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Красная весна 02:28
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
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Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

Названа стоимость лечения от коронавируса

Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме.
Lenta.ru 02:48
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Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
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Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Новые автомобили вчера в 05:38
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Политика

МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня 01:14
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
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