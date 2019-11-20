с чего всё началось

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

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