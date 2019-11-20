Политика
РБКДо Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.
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с чего всё началось
Киев не получил более 35 миллионов долларов из общего объема военной помощи от Соединенных Штатов, выделение которой ранее приостанавливалось главой американского государства Дональдом Трампом, пишет газета Los Angeles Times.Московский Комсомолецвчера в 22:58
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СМИ: Вашингтон не перевел Киеву $35 млн из общего объема военной помощи
Московский Комсомолецвчера в 22:58
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
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