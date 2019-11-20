Политика
РБКДо Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.
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с чего всё началось
США не перевели $35 млн военной помощи Украине из общего объема в размере около $400 млн, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.Коммерсантъвчера в 23:42
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СМИ: Вашингтон не перевел Киеву $35 млн из общего объема военной помощи
Московский Комсомолецвчера в 22:58
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