Экономика
Piter.tvДо августа в России может закрыться миллион предприятий
До августа в России может закрыться миллион предприятий — это, по разным подсчётам, от 15% до 25% рынка. Убытки вызваны ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Опору России", "Деловую Россию", а также Торгово-промышленную палату.
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с чего всё началось
Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».Известия15 мая в 17:01
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Кино
Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом»
Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.
Культуромания 03:49
Футбол
Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» начнется в 21:30
Сегодня «Вердер» и «Байер» закрывают 26-й тур Бундеслиги. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.
Sports.ru 03:55
Общество
Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию
В Министерстве сельского хозяйства России отказали губернаторам в запрете ввоза в страну сои с ГМО.
Lenta.ru 03:51
Общество
Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей
На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.
Российская газета 02:44
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян призналась в ношении парика
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика.
Lenta.ru вчера в 23:44
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса
Случаи заражения зарегистрированы во всех субъектах РФ. Из новых заболевших 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости вчера в 03:56
Общество
В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
В Тульской области еще 101 житель заразился коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 16 мая в 03:47
Здоровье
В Челябинской области подтвердили 1804 случая коронавируса
К сожалению, в минувшие сутки умер еще один пациент.
Челябинск Сегодня 02:25
Футбол
«Долгопрудный» может подняться в ФНЛ
Подмосковный клуб «Долгопрудный» в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ.
Матч ТВ 03:47
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус
РИА Новости 03:43
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Технологии
Хакеры взломали суперкомпьютеры в Европе для майнинга криптовалют
На этой неделе хакеры атаковали несколько суперкомпьютеров, расположенных в Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии, сообщает портал 3Dnews.ru.
NewInform вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Врач рассказал о борьбе Ирины Аллегровой со старением
Врач-косметолог рассказал о том, как борется со старением 68-летняя Ирина Аллегрова.
Газета.Ru 04:38
Общество
Суд в Нидерландах арестовал права на бренд водки «Столичная» по иску акционеров ЮКОСа к России
Компания GML, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, добилась в суде наложения ареста в юрисдикции Нидерландов на торговые марки водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
Дождь 04:43
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Lenta.ru 04:44
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с главным тренером команды Сергеем Семаком.
RT на русском 02:58