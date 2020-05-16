Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

с чего всё началось

До августа в России может закрыться миллион предприятий — это, по разным подсчётам, от 15% до 25% рынка. Убытки вызваны ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Опору России", "Деловую Россию", а также Торгово-промышленную палату.

До августа в России может закрыться миллион предприятий

Кино Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом» Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.

Общество Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию В Министерстве сельского хозяйства России отказали губернаторам в запрете ввоза в страну сои с ГМО. 865

Общество Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 2,3K

Общество В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях. 6

Авто АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 19

Шоу-бизнес Ким Кардашьян призналась в ношении парика Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика.

Общество В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса Случаи заражения зарегистрированы во всех субъектах РФ. Из новых заболевших 42,4% не имели клинических проявлений болезни. 20

Общество В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ. 36

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 131

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 138

Футбол «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ Подмосковный клуб «Долгопрудный» в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 422

Общество Суд в Нидерландах арестовал права на бренд водки «Столичная» по иску акционеров ЮКОСа к России Компания GML, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, добилась в суде наложения ареста в юрисдикции Нидерландов на торговые марки водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие 15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.