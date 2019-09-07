Единоборства
АиФ ДагестанДо боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье осталось меньше часа
Прямую трансляцию поединка покажет "Первый канал" До боя российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье осталось меньше часа.
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ММА. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Текстовая трансляция боя
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