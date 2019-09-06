Единоборства
Говорит МоскваХабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье
Ранее ради боя Нурмагомедов успел набрать 8 кг, чтобы уложиться в указанную весовую категорию. Бой за титул между Хабибом и Порье пройдет сегодня вечером.
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ММА. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Текстовая трансляция боя
Bookmaker-ratings.ru05 сентября в 15:10
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
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На Сахалине открылись избирательные участки
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