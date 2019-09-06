Ранее ради боя Нурмагомедов успел набрать 8 кг, чтобы уложиться в указанную весовую категорию. Бой за титул между Хабибом и Порье пройдет сегодня вечером.

Хабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Общество На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.

Политика Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной Обмен гражданами между Россией и Украиной состоялся несмотря на провокации и объективные трудности.

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Политика Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Шоу-бизнес Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски.

Политика В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Авто Названы новинки автосалона во Франкфурте В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.

Авто Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате? Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Авто Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.

Общество В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Жуковка Брянской области администрации двух школ решили освятить учеников по православному обычаю перед началом учебного года.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Наука Ученые объяснили выживание комодских драконов Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

Религия Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.