Происшествия
ИнтерфаксДо десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана
Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24". Ранее было известно о восьми погибших в результате беспорядков.
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Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Футбол
«Барселона» назвала цену на Коутиньо
Руководство "Барселоны" готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца "Ливерпулю").
Происшествия
Жертвами стрельбы в Таиланде стали по меньшей мере 26 человек, 57 ранены
Причиной стали личные проблемы, связанные с продажей дома.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
Технологии
Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft
Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Технологии
Метеорологи рассказали об «адской» жаре в ближайшие 4 года
«Адская жара» грозит жителям стран Европы, Северной Америки и Азии.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Космос
Япония запустила новый разведывательный спутник
Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях
Работники Роспотребнадзора установили, что всего в крае выявлено 32,4% медицинских организаций, где были допущены ошибки при проведении опроса пациентов.
Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» выиграть шестую встречу подряд
"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" 3:1. "Молнии" продлили победную серию до шести встреч.
Единоборства
Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.