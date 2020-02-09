Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24". Ранее было известно о восьми погибших в результате беспорядков.

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Футбол «Барселона» назвала цену на Коутиньо Руководство "Барселоны" готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца "Ливерпулю").

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Общество Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Космос Япония запустила новый разведывательный спутник Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.

Происшествия Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного 27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".