Здоровье
РИА НовостиВ Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Авто
Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55
Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Политика
Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ
У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
Политика
Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ
Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
Происшествия
Останки погибших при пожаре доставлены в Томск для ДНК-экспертизы
Тела десяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре на пилораме в поселке Причулымский, доставлены в Томск для проведения генотипической экспертизы.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Футбол
Юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев
С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Экономика
В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Футбол
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Политика
Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности
Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Происшествия
Подполковник МВД Казахстана умер после избиения в центре Петербурга
Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
Происшествия
Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в Кемерове
Трое рабочих-монтажников упали в шахту лифта в строящейся многоэтажке в Кемерове.
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.