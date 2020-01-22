Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

Общество Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Авто Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55 Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

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Политика Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».

Энергетика Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Здоровье Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.