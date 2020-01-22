Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксДо девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
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В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

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В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса

РИА Новостивчера в 23:52

Власти Уханя закрыли для посетителей зоопарк в связи с распространением пневмонии по Китаю

ТАССвчера в 23:45

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 9 человек

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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек

РБКвчера в 21:23

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

Известиявчера в 23:35

Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии

Российская газетавчера в 23:41
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Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Политика

Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Sputnik Абхазия вчера в 12:48
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий вчера в 12:34
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Биатлон

Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагом

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об исключении биатлониста Дмитрия Малышко из состава сборной России.
Матч ТВ вчера в 05:13
Авто

Новый заряженный Volkswagen Golf GTI показали в Сети

В Интернете разместили фото с новым предсерийным заряженным хэтчбеком Volkswagen Golf GTI восьмой генерации.
7 новостей вчера в 01:43
Армия и оружие

Сегодня отмечается День авиации ПВО России

Взгляд-инфо вчера в 23:09
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

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Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.
РБК вчера в 12:49
Наука

Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех

Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
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Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
REGNUM вчера в 13:26
Авто

Datsun показал обновлённый седан on-DO

Бренд Datsun объявил о начале продаж обновленного седана on-DO. Изменения коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля.
5 колесо вчера в 02:33
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Политика

Американский журналист рассказал, как США разрушали СССР

Американский журналист упоминает и шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса, который в 1960 году нарушил воздушное пространство СССР, что, по сути, было актом войны.
URA.Ru вчера в 22:08
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru вчера в 20:36
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УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
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«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, попавшим в ДТП

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
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Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Политика

Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину

Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
РБК вчера в 13:36
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