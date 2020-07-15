Финансы
Российская газетаДо какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
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Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл собрались завести второго ребёнка
По данным СМИ, ранее принц Гарри и Меган Маркл говорили о желании завести троих детей.
Наша версия 01:35
Политика
В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2»
Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Профиль вчера в 12:55
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Наука
В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса
REGNUM вчера в 07:41
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Экономика
Миллиардер Керимов вернулся в десятку богатейших россиян благодаря пандемии
За период пандемии состояние ни одного из российских миллиардеров не выросло на столь же большую сумму, как у Керимова.
Forbes 00:26
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри показала огромный живот на пляже
Певица наслаждалась жизнью и с удовольствием плескалась в теплой воде, облаченная в купальник сливового цвета без бретелек, который эффектно обтягивал ее весьма пышный бюст и уже огромный живот.
7Дней.ру 00:00
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
REGNUM вчера в 06:23
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
Происшествия
В частном детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса
Очаг новой коронавирусной инфекции выявили в одном из частных детских лагерей Кировской области.
ТАСС 14 июля в 07:03
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в РФ получил обновленную спецверсию
Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 13:49
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Экономика
Глава МВФ: мировая экономика еще не вышла из кризиса
Несмотря на некоторые признаки восстановления, мировая экономика "еще не вышла из кризиса".
Pravda.Ru 01:29
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Гаджеты
Xiaomi представила в Европе недорогие полностью беспроводные наушники
Газета DAILY вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU вчера в 05:35
Единоборства
Опубликовано видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 13:13
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Футбол
«Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в ФНЛ
«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:26
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
Политика
Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему
По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43