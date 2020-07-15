По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 93

Политика В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2» Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 546

Политика Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 807

Экономика Миллиардер Керимов вернулся в десятку богатейших россиян благодаря пандемии За период пандемии состояние ни одного из российских миллиардеров не выросло на столь же большую сумму, как у Керимова.

Шоу-бизнес Беременная Кэти Перри показала огромный живот на пляже Певица наслаждалась жизнью и с удовольствием плескалась в теплой воде, облаченная в купальник сливового цвета без бретелек, который эффектно обтягивал ее весьма пышный бюст и уже огромный живот. 4

Общество В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой". 2

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема. 14

Футбол «Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью «Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.

Авто Toyota Land Cruiser 200 в РФ получил обновленную спецверсию Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200. 20

Шоу-бизнес Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.