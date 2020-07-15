Финансы
Российская газетаДо какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
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Аналитики Альфа-Банка спрогнозировали укрепление рубля к доллару в третьем квартиле 2020 года
Единый банквчера в 18:30
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МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
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Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли.
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Происшествия
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
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Отмечается, что, по предварительным подсчётам, «ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 трлн юаней, сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
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Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов, чья команда вылетела из РПЛ, после разгромного поражения от «Зенита» (1:4) предложил расширить чемпионат России.
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Экономика
Дивидендный гэп «Газпрома» может остаться незакрытым
Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.
Finam.Ru вчера в 08:25
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
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Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 10:57
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 14 июля в 00:55
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости вчера в 08:13
Политика
Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».
ФАН вчера в 23:29
Экономика
У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из залога
Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке.
РБК вчера в 23:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В Крыму впервые заложат российские «Мистрали»
Источник в оборонной сфере сообщил РИА Новости, что Россия впервые в современной истории построит боевой корабль типа вертолетоносец.
Московский Комсомолец вчера в 17:40
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24