По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Политика МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге. 348

Наука Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли. 1

Шоу-бизнес Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6% Отмечается, что, по предварительным подсчётам, «ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 трлн юаней, сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». 1

Экономика Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Футбол Тренер «Оренбурга» после вылета из РПЛ предложил расширить лигу Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов, чья команда вылетела из РПЛ, после разгромного поражения от «Зенита» (1:4) предложил расширить чемпионат России.

Экономика Дивидендный гэп «Газпрома» может остаться незакрытым Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.

Политика Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку. 23

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 42

Политика Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. 496

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 77

Политика Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции» Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым». 6,2K

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 244

Общество В Крыму впервые заложат российские «Мистрали» Источник в оборонной сфере сообщил РИА Новости, что Россия впервые в современной истории построит боевой корабль типа вертолетоносец. 30