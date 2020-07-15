Финансы
Российская газетаДо какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
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Аналитики Альфа-Банка спрогнозировали укрепление рубля к доллару в третьем квартиле 2020 года
Единый банквчера в 18:30
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Общество
Стали известны имена первых стобалльников в Якутии
К радости всей системы образования республики, стало известно, что ученик НПСОШ № 2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в Якутии стобалльником по географии за семь лет.
Yakutsk.ru вчера в 23:16
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча
Газета.Ru вчера в 22:20
Технологии
Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ
27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
Общество
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Политика
Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».
ФАН вчера в 23:29
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Происшествия
Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии
Актриса известная по ролям в сериалах "Хор", "Коварные горничные", "Принц из Беверли-Хиллз" и другим.
Эхо Москвы 14 июля в 03:33
Политика
Украинская Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса
Украинское правительство планирует получить от легализации игорного бизнеса около 400 млн долларов в год.
BetOn 14 июля в 04:39
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings вчера в 03:50
Политика
Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах
Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune.
Газета.Ru вчера в 23:20
Футбол
Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
По словам Мурзагулова, несмотря на случаи заражения матч с московским «Динамо» состоится.
ODDS.ru вчера в 09:59
Общество
Из Токио сообщают о рекордном числе заразившихся коронавирусом
Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии составляет 24 тысячи человек. Умерли от COVID-19 998 жителей Японии.
ИА Красная Весна 00:01
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Экономика
Уплата налогов в срок может разорить четверть торговых центров
С просьбой об отсрочке уплаты налогов за 2020 год и других мерах поддержки отрасли вновь обратился в правительство Российский совет торговых центров.
Российская газета 13 июля в 08:42
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Армия и оружие
11 военных Азербайджана погибли за три дня боев на границе с Арменией
РЕН ТВ 14 июля в 07:13
Игры
В Square Enix раскрыли дату старта бета-теста Marvel’s Avengers
Представители японской компании Square Enix раскрыли дату официального старта бета-теста игры Marvel’s Avengers.
Актуальные Новости вчера в 14:33
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск вчера в 12:15
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки.
Комсомольская правда вчера в 14:02
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04