Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Финансы
Доллар слабо меняется к мировым валютам на фоне ситуации с пандемией
Курс доллара слабо меняется к другим мировым валютам, — рынки оценивают ситуацию с коронавирусом, в том числе новости о вакцине, а также решение Банка Японии по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 01:24
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Экономика
Тюменские власти готовятся урезать бюджет
В каких именно сферах планируется сократить финансирование, пока не сообщается.
The Нефть 05:05
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Культура
Праздничное шоу «Вечерний РУСАЛ» смогут увидеть все жители Хакасии
17 июля в 20:00 впервые в истории РУСАЛа пройдет праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ».
Хакасия 03:32
Политика
Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции
Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
РИА Новости вчера в 12:07
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
Учитывая, что ранее NVIDIA RTX 30XX приписывали потребление на уровне 320-350 Вт, это не выглядит удивительным.
The GEEK 14 июля в 16:41
Армия и оружие
Азербайджан сбил армянский беспилотник
Piter.tv 05:01
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Авто
Toyota представила обновленную версию седана Toyota Camry для США
Японский автомобильный гигант Toyota рассекретил улучшенную модификацию седана Toyota Camry для американского рынка.
Faktom вчера в 12:06
Общество
Алиханов: Два моих водителя находятся на карантине из-за коронавируса
Сегодня губернатор Антон Алиханов вручил ключи от новых реанимобилей, прибывших в Калининградскую область, после чего ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом.
КП - Калининград 04:11
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
Спасатели обезвредили снаряд из многоквартирного дома в Севастополе
В Севастополе обезвредили артиллерийский снаряд, котрый накануне нашли в подъезде многокварного дома.
SM News 05:01
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 02:59
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Футбол
В ФК «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Уфа, 16 июля 2020, 09:55 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 02:55