Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Рубль осенью - от 65 до 75 за $1: Эксперт объяснил, что играет против валюты России

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До какого уровня может подняться курс рубля к осени

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Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

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Доллар подешевеет до 65 рублей уже в третьем квартале

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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
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Финансы

Доллар слабо меняется к мировым валютам на фоне ситуации с пандемией

Курс доллара слабо меняется к другим мировым валютам, — рынки оценивают ситуацию с коронавирусом, в том числе новости о вакцине, а также решение Банка Японии по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 01:24
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Экономика

Тюменские власти готовятся урезать бюджет

В каких именно сферах планируется сократить финансирование, пока не сообщается.
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
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Iqoo представил свой самый дешевый смартфон Iqoo U1

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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Культура

Праздничное шоу «Вечерний РУСАЛ» смогут увидеть все жители Хакасии

17 июля в 20:00 впервые в истории РУСАЛа пройдет праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ».
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Политика

Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции

Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест Фургала

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
РИА Новости вчера в 12:07
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Шоу-бизнес

Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака

Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Гаджеты

Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

Учитывая, что ранее NVIDIA RTX 30XX приписывали потребление на уровне 320-350 Вт, это не выглядит удивительным.
The GEEK 14 июля в 16:41
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
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Азербайджан сбил армянский беспилотник

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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Авто

Toyota представила обновленную версию седана Toyota Camry для США

Японский автомобильный гигант Toyota рассекретил улучшенную модификацию седана Toyota Camry для американского рынка.
Faktom вчера в 12:06
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Общество

Алиханов: Два моих водителя находятся на карантине из-за коронавируса

Сегодня губернатор Антон Алиханов вручил ключи от новых реанимобилей, прибывших в Калининградскую область, после чего ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом.
КП - Калининград 04:11
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
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Происшествия

Спасатели обезвредили снаряд из многоквартирного дома в Севастополе

В Севастополе обезвредили артиллерийский снаряд, котрый накануне нашли в подъезде многокварного дома.
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Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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В ФК «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Уфа, 16 июля 2020, 09:55 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
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