Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России. Такой прогноз делают аналитики ИФК «Солид». Также на курс национальной валюты влияют и меры, предпринимаемые регулятором – ЦБ РФ.

До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару

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