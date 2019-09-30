Финансы
Gazeta.SPbДо конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару
Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России. Такой прогноз делают аналитики ИФК «Солид». Также на курс национальной валюты влияют и меры, предпринимаемые регулятором – ЦБ РФ.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Общество
В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах
РБК вчера в 08:09
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием
В этом году телеведущая отметит 58-летие, однако она снова помолодела перед предстоящим праздником.
OAnews 10:46
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал 19:38
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Вести.Ru 15:48
Политика
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны.
Комсомольская правда 18:16
Политика
Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР
В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Общество
Скончалась американская оперная певица Джесси Норман
В возрасте 74 лет скончалась американская оперная певица Джесси Норман, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя её семьи.
Life.ru 20:14
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек.
РБК 18:19
Политика
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
РИА Новости 16:34
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00
Армия и оружие
Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз
Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.
RT на русском 12:42
Здоровье
Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин
Исследователи перечислили факторы риска, которые особенно сильно влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней у представительниц слабого пола, передает CNN.Согласно данным Британского фонда здоровья сердца (BHF), более восьми тысяч женщин умерли в период с 2003 по 2013 год из-за менее результативного лечения заболеваний сердца.
Medical Note 11:38
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Новосибирских единороссов в Заксобрание поведут Шимкив и Игнатов
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, находящийся с визитом в Новосибирске, утвердил следующую схему: руководитель избирательного штаба по выборам в региональный парламент — действующий глава ЗС Андрей Шимкив, уполномоченный координатор от генсовета ЕР — депутат Госдумы Виктор Игнатов.
Континент Сибирь Online 12:05
Финансы
Правительство подсчитало объем «серых» зарплат в России
Общий объем "серых" зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.
ПРАЙМ 12:07
Общество
Налоговая служба выявила новый вид мошенничества
О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
REGNUM 20:48
Политика
Клинцевич предложил иронично улыбаться в ответ на новые санкции США
В Совфеде предлагают иронично улыбаться в ответ на расширение санкций США в отношении граждан РФ в связи с вмешательством в выборы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM 14:40
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак
В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.
Ридус 15:43
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13