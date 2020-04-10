Общество
КП - Санкт-ПетербургВ Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
10 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес новые поправки в постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса. И одной из них стал запрет на посещение городских кладбищ. С 11 по 30 апреля ходить на погосты нельзя кроме особых случаев, таких, как похороны.
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Экономика
Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка
Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти
Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Общество
Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
Роспотребнадзор прогнозирует долгую эпидемию коронавируса
Пандемия коронавируса продлится еще долго. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Мэрия сокращает список предприятий в Омске, которым можно работать
Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Общество
Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Николаев, переболевший пневмонией, 6 апреля выписался из больницы в Коммунарке. Анализы на коронавирус у него - отрицательные.
Здоровье
Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые
Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
Экономика
ФРС обнародовала новые программы кредитования для помощи экономике США
ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Происшествия
Во Владимире соседи донесли на нарушительницу режима самоизоляции
Во владимирские суды начали поступать протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей, нарушивших режим самоизоляции.
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Пик коронавируса спрогнозировали в России
Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.