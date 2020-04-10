Общество

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургВ Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища

10 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес новые поправки в постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса. И одной из них стал запрет на посещение городских кладбищ. С 11 по 30 апреля ходить на погосты нельзя кроме особых случаев, таких, как похороны.
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В Смольном уточнили список принятых дополнительных запретов помимо посещения кладбищ

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Свободное посещение кладбищ Петербурга закроют по 30 апреля

Телеканал Санкт-Петербург06:19

Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге: что изменилось и для кого

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Из-за коронавируса петербуржцам запретили посещение кладбищ

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Запреты в Петербурге поменяли. Читайте полностью постановление Смольного с изменениями от 10 апреля

Фонтанка.Ру07:37

Петербуржцам запретили ходить на кладбища

78.ru06:43

Петербургские кладбища закроют для свободного посещения до 30 апреля

ТАСС05:53
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Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

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ТАСС 05:37
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Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти

Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
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Общество

Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска

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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

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Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
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В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество

Роспотребнадзор прогнозирует долгую эпидемию коронавируса

Пандемия коронавируса продлится еще долго. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru 11:27
Общество

Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.
Gazeta.SPb 10:37
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

Мэрия сокращает список предприятий в Омске, которым можно работать

Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
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Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
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Общество

Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Московский Комсомолец 09:05
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
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В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке

Игорь Николаев, переболевший пневмонией, 6 апреля выписался из больницы в Коммунарке. Анализы на коронавирус у него - отрицательные.
КП - Иркутск вчера в 08:50
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Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые

Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
Народные новости 12:12
Экономика

ФРС обнародовала новые программы кредитования для помощи экономике США

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.
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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

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Во Владимире соседи донесли на нарушительницу режима самоизоляции

Во владимирские суды начали поступать протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей, нарушивших режим самоизоляции.
Владимирские новости 08:39
Общество

В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Пик коронавируса спрогнозировали в России

Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
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Тарантас Ньюс 07 апреля в 10:46
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