10 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес новые поправки в постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса. И одной из них стал запрет на посещение городских кладбищ. С 11 по 30 апреля ходить на погосты нельзя кроме особых случаев, таких, как похороны.

В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища

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