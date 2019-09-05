Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

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