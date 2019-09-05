Армия и оружие

Вести.RuВести.RuДо конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Эксперт назвал плюсы наземных «Калибров»: дешевле, эффективнее

Московский Комсомолец03:37

Главные новости к утру 5 сентября

Коммерсантъ00:00

США намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету средней дальности до конца года

Газета.Ruвчера в 21:01

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

РБКвчера в 18:56

В США анонсировали новые ракетные испытания

Известиявчера в 19:49

В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет

RT на русскомвчера в 18:25

США намерены провести испытание баллистической ракеты средней дальности до конца года

ТАССвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 03 сентября в 10:56
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина

К главной роли в продолжении франшизы может вернуться Киану Ривз. Переговоры с актером об участии в проекте уже ведутся.
Культуромания 03:59
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Взгляд.ру вчера в 12:14
Экономика

Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Комсомольская правда вчера в 02:00
Экономика

Долги россиян оставят без внимания

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия

Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика

МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника

Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM 02:58
Авто

Euro NCAP показала краш-тесты 7 новинок на видео

Тарантас Ньюс вчера в 17:09
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Культура

«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине

Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Происшествия

30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Происшествия

В Ленобласти столкнулись поезд и автомобиль

Два человека погибли и один пострадал при столкновении пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области.
Москва 24 вчера в 10:50
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия

В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия вчера в 09:50
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Известия 00:26
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Наука

На Алтае в Денисовой пещере найдено древнейшее изображение животного

В знаменитой Денисовой пещере, расположенной на территории Алтайского края, найдено древнейшее изображение животного.
Ugpressa.ru 00:35
Спорт

Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году

Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14
Армия и оружие

Террористы получили украинский гранатомет УАГ-40 раньше ВСУ

Украинский гранатомет УАГ-40 оказался в руках террористов из Нигерии раньше, чем в Вооруженных силах Украины.
РЕН ТВ 04:19
Хоккей

«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное