Армия и оружие
Вести.RuДо конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Политика
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Общество
Под столом: Минпромторг на ВЭФ скрывает брошюры с перепутанным мостом
В СМИ появилась информация о том, что представители Минпромторга во время ВЭФ якобы по ошибке использовали изображение моста в Бангкоке на брошюрах и подарочных пакетах.
Восток-Медиа вчера в 03:15
Политика
Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
На Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено землетрясением 1994 года.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих
Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.
Известия 00:54
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Футбол
Денис Глушаков: «Друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами»
Спорт БИЗНЕС Online 01:28
Политика
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
РИА Новости вчера в 21:04
Армия и оружие
Военная полиция РФ нашла тонны боеприпасов боевиков в Восточной Гуте
Саперы армии Сирии уничтожили около пяти тонн боеприпасов боевиков, которые обнаружили представители российской военной полиции в Восточной Гуте.
ТК Звезда вчера в 22:55
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт 03 сентября в 04:46
Экономика
Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Чемпионат вчера в 12:25
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Футбол
Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики
Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Технологии
Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения
Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.
3DNews 01:08
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Изменения в практике взыскания долга начались после того, как Ассоциация банков «Россия» попросила ФНС объяснить ситуацию с блокировкой личных счетов индивидуальных предпринимателей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51