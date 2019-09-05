Армия и оружие
КоммерсантъСША намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов
Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
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Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
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Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
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Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
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Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
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Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции
Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
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Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
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Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Lenta.ru вчера в 06:05
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Стал известен гонорар Хабиба за поединок с Порье
Газета Кемерова вчера в 08:54
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
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Life.ru 02:31
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Происшествия
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
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«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
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Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке
РИА Новости вчера в 09:46