Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

США намерены до конца года испытать баллистическую ракету, запрещенную ДРСМД

Эхо Москвывчера в 19:05

США намерены провести испытание баллистической ракеты средней дальности до конца года

ТАССвчера в 17:34

В США анонсировали новые ракетные испытания

Известиявчера в 19:49

США сообщили сроки создания и размещения запрещённых ДРСМД ракет

Московский Комсомолецвчера в 19:49

В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет

RT на русскомвчера в 18:25

США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Коммерсантъвчера в 17:53

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

РБКвчера в 18:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Армия и оружие

Армия ДНР уничтожила дрон ВСУ, готовый взорвать сотрудников ОБСЕ

Rusvesna.su 02:45
Политика

Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Футбол

Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Политика

Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Экономика

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
Политика

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
Известия вчера в 23:54
Политика

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.
Интерфакс 02:03
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Культура

Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами

Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
Политика

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Единоборства

Стал известен гонорар Хабиба за поединок с Порье

Газета Кемерова вчера в 08:54
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Происшествия

Грузовик протаранил группу школьников в Китае

Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Авто

Новый BMW M2 получит гибридную установку

На сегодняшний день BMW M2 Competition является очень интересным предложением на автомобильном рынке, модель по-прежнему имеет в своем арсенале традиционный ДВС.
Тарантас Ньюс 01:11
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 03 сентября в 00:58
Энергетика

«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Футбол

Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке

РИА Новости вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное