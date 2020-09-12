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Online47.ru
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Аналитики утверждают, что до конца 2020 года мобильная связь в России может подорожать еще на 5–7%, пишут Известия. По мнению специалистов, операторы могут запустить новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
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News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open
Вести.Ru18:37

Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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