До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%
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Аналитики утверждают, что до конца 2020 года мобильная связь в России может подорожать еще на 5–7%, пишут Известия. По мнению специалистов, операторы могут запустить новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике