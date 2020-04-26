Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.

До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов

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