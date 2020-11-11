До конца этого года вакциной "Спутник V" будут привиты не менее 1,5 миллиона россиян. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что уже несколько десятков тысяч российских граждан привились по производственному принципу.

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