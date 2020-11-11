До конца года вакциной «Спутник V» будут привиты 1,5 млн россиян
До конца этого года вакциной "Спутник V" будут привиты не менее 1,5 миллиона россиян. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что уже несколько десятков тысяч российских граждан привились по производственному принципу.В источнике
Не меньше 1,5 миллиона привьются в этом году. Всего порядка 40-45 тысяч наших граждан уже привились.
Подробнее о событии
До конца года не менее 1,5 млн россиян будут привиты от COVID-19, заявил Гинцбург
Комсомольская правдавчера в 14:06
Директор центра Гамалеи обещал привить от COVID-19 1,5 млн человек до конца года
Интерфаксвчера в 13:44