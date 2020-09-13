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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Народные новости

Экономист дал прогноз по курсу рубля на осень

Народные новости10:04
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газета23:00
ФАН

Экономист Разуваев рассказал о судьбе рубля до конца года

ФАН07:57
Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live2403:45
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ru02:22
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистан00:59
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компания08:30

Японские ученые измеряют температуру червей с помощью наноалмазов

Попав внутрь, наноалмазы двигались быстро, но квантовый термометр успешно отслеживал их и стабильно измерял температуру, обнаруживая температурно-зависимые свойства квантовых спинов в флуоресцентных наноалмазах.
Японские ученые измеряют температуру червей с помощью наноалмазов
Научная Россиявчера в 13:13
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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Глава военной разведки Британии рассказал о ракете с бесконечной дальностью

Лондон, 13 сентября 2020, 17:35 — REGNUM Внимание на крылатую ракету «Буревестник», которая может «дотянуться» до любой точки мира с самых непредсказуемых направлений и находиться в воздухе в течение неограниченного времени, обратила военная разведка Великобритании.
REGNUM10:35
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Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Кандидатуру врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на пост губернатора региона на открытом голосовании депутатов законодательного собрания НАО поддержали большинство парламентариев, передаёт ТАСС.
Национальная служба новостей04:17
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