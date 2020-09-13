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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ruвчера в 12:25
Народные новости

Экономист дал прогноз по курсу рубля на осень

Народные новостивчера в 10:04
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газетавчера в 23:00
Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live24вчера в 03:45
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ruвчера в 02:22
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистанвчера в 00:59
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компаниявчера в 08:30

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Российская газетавчера в 13:00
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Франклин из GTA V: «Вам бы не понравилось, если бы Rockstar прямо сейчас выпустила GTA 6, и она бы оказалась дерьмом»

Актёр Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA V, рассказал, почему Rockstar до сих пор не анонсировала GTA 6. По его словам, на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
CyberSport.ru17:45

Завершено расследование хищения электроэнергии в Ингушетии

За полгода работы майнинг-фермы господин Евловев присвоил полученные от московских партнеров в счет оплаты электроэнергии 4,5 млн руб. Хищение сотрудники компании "Россети Северный Кавказ" заподозрили, когда обратили внимание на крупные объемы потребления электроэнергии в районе селения Плиево.
Коммерсантъвчера в 09:06
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