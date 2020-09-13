До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро
В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
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