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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ruвчера в 12:25
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газетавчера в 23:00
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компаниявчера в 08:30
Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live24вчера в 03:45
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ruвчера в 02:22
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистанвчера в 00:59
Народные новости

Экономист дал прогноз по курсу рубля на осень

Народные новостивчера в 10:04

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
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Китайские эксперты оценили экспортные перспективы российской ЗРК С-500

Китайские эксперты оценили новые ракетно зенитные комплексы С-500, которые поступили в вооружение ВВС РФ, а также сделали прогнозы на возможный выход оружия на международный рынок.
Территория новостейвчера в 11:44
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Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил беспокойство в связи с заходом российских военных судов на остров, передает Reuters.
Газета.Ruвчера в 02:56
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
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