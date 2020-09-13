Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро
В связи с сентябрьской ситуацией на валютном рынке, характеризующейся не самыми оптимистичными процессами в поведении курса рубля шеф-аналитик ТелеТрейда Петр Пушкарев сделал для «Российской газеты» ряд прогнозов.В источнике
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До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
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