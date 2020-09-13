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Live24
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Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

В связи с сентябрьской ситуацией на валютном рынке, характеризующейся не самыми оптимистичными процессами в поведении курса рубля шеф-аналитик ТелеТрейда Петр Пушкарев сделал для «Российской газеты» ряд прогнозов.В источнике
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Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
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Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live24вчера в 03:45
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Экономист дал прогноз по курсу рубля на осень

Народные новостивчера в 10:04
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Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

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Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ruвчера в 12:25
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До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ruвчера в 02:22
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Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

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Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газетавчера в 23:00

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Актер Долинский дал Ефремову совет о том, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции, в рамках беседы с журналистами дал совет своему осужденному на восемь лет коллеге Михаилу Ефремову.
Аргументы недели00:17
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября.
РИА Новости03:06

Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и член партии «Единая Россия» Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов по результатам обработки 99,9% протоколов избирательных комиссий.
РБК02:49
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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«АвтоВАЗ» представил новую версию Vesta Cross Black

Как удалось выяснить порталу "Новые автомобили" в пресс-службе отечественного производителя, первоначально до дилерских центров доберутся "черные" модификации внедорожных "четырёхдверок" Lada Vesta Cross и кросс-универсалов Vesta SW Cross.
Новые автомобили00:55
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