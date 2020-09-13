Народные новости 11

В связи с сентябрьской ситуацией на валютном рынке, характеризующейся не самыми оптимистичными процессами в поведении курса рубля шеф-аналитик ТелеТрейда Петр Пушкарев сделал для «Российской газеты» ряд прогнозов.