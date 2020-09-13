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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ruвчера в 12:25
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компаниявчера в 08:30
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистанвчера в 00:59
Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live24вчера в 03:45
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ruвчера в 02:22
ФАН

Экономист Разуваев рассказал о судьбе рубля до конца года

ФАНвчера в 07:57
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газетавчера в 23:00

В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 15:00
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