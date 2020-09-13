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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live2403:45
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компания08:30
ФАН

Экономист Разуваев рассказал о судьбе рубля до конца года

ФАН07:57
Газета.Ru

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Газета.Ru12:25
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ru02:22
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистан00:59
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газета23:00

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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