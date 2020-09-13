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Российская газета
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Компания

Рублю предрекли новый рекорд падения к евро

Компания08:30
Deita.ru

Рубль может обновить рекордное падение до конца осени

Deita.ru08:15
Live24

Рубль до конца осени может снова обновить рекорд падения к евро

Live2403:45
Соловей.Инфо

Рекорд падения к евро может обновить рубль до конца осени

Соловей.Инфо04:52
RuNews24.ru

До конца осени рубль может вновь обновить рекорд падения

RuNews24.ru02:22
Sputnik Таджикистан

Экономисты ждут беспрецедентного взлета доллара и евро осенью

Sputnik Таджикистан00:59
Российская газета

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Российская газета23:00

Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ru06:38
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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