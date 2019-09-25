Общество
КоммерсантъДо конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет о тех, кто может лишиться места из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.
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с чего всё началось
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты.Известиявчера в 17:01
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