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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля.В источнике
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Sputnik Таджикистан

Мрачный период: экономисты дали прогноз по курсу доллара до ноября

Sputnik Таджикистан01:29
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газета23:00
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Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Известия01:31
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Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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В день выборов в Минске планируют отключить сотовую связь и интернет

Сотрудникам отелей, торговых точек и предприятий Минска поступило предупреждение о том, что на день выборов действующий президент запланировал блокировку связи и интернета.
Актуальные Новостивчера в 10:49
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