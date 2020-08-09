Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование, выздоровели 48 пациентов, скончались 4 носителя коронавируса, включая двух непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.