В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Международные резервы России благодаря росту цен на золото и курса евро могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиарда долларов уже в августе, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств.
«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование, выздоровели 48 пациентов, скончались 4 носителя коронавируса, включая двух непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.