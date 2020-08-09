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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля.В источнике
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Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новости02:58
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по стабилизации рубля к концу лета

Экономика сегодня02:45
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газета23:00
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.
Lenta.ru00:32
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Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Мойка786 августа в 21:06
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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Эксперты рассказали, когда международные резервы РФ превысят исторический рекорд

Международные резервы России благодаря росту цен на золото и курса евро могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиарда долларов уже в августе, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств.
ПРАЙМ01:15

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43