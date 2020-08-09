События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

Российская газета 23:00