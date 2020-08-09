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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газета23:00
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Эксперт дал прогноз по курсу рубля

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Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

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До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газета23:00

Представителей Racing Point вызвали к стюардам

В опубликованном в пятницу решении стюардов говорилось, что использование воздуховодов той же конструкции в дальнейших гонках «остается нарушением регламента, но наказания в виде предупреждений достаточно, поскольку фактическое нарушение покрыто штрафом, наложенным за Гран При Штирии».
F1news.ru11:23