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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газета23:00
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Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в Москве

Участников движения «бессрочный протест» подозревают в проведении акции у здания Генпрокуратуры: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер, сообщили сайту «ОВД-Инфо» адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов.
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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