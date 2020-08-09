Коронавирусная пандемия и экономическая война с США стали причиной сокращения инвестиций в инновационные проекты по разработке электроники в китайском Шэньчжене, 9 августа сообщает портал Nikkei Asian Review.
Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.