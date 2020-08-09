Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля.В источнике
Подробнее о событии
Ореанда-Новости

Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

Ореанда-Новости07:08
АБН

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

АБН04:32
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газета23:00
Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новости02:58
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по курсу рубля до конца лета

Экономика сегодня02:45
Sputnik Таджикистан

Мрачный период: экономисты дали прогноз по курсу доллара до ноября

Sputnik Таджикистан01:29
Соловей.Инфо

Положение рубля будет нестабильным до ноября

Соловей.Инфо03:57

Китайские инновационные проекты столкнулись с недостатком инвестиций

Коронавирусная пандемия и экономическая война с США стали причиной сокращения инвестиций в инновационные проекты по разработке электроники в китайском Шэньчжене, 9 августа сообщает портал Nikkei Asian Review.
ИА Красная Весна04:43

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
59

Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ru07:26