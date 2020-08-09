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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля. И нынешний не будет исключением.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

News.ruвчера в 14:13
Ореанда-Новости

Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

Ореанда-Новостивчера в 07:08
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по курсу рубля до конца лета

Экономика сегоднявчера в 02:45
Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новостивчера в 02:58
RuNews24.ru

Экономист: до ноября положение рубля останется нестабильным

RuNews24.ruвчера в 02:53
АБН

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

АБНвчера в 04:32
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газетавчера в 23:00

Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.
Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске
Интерфаксвчера в 15:15

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр "Белая площадь" теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре "Белая площадь" у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30