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Российская газета
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля. И нынешний не будет исключением.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газета23:00
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

News.ru14:13
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газета23:00
АБН

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

АБН04:32
Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новости02:58
RuNews24.ru

Экономист: до ноября положение рубля останется нестабильным

RuNews24.ru02:53
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по курсу рубля до конца лета

Экономика сегодня02:45
Ореанда-Новости

Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

Ореанда-Новости07:08

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
1,1K

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:34
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Польский депутат не поверил в победу Лукашенко на выборах президента

Польским депутатом Робертом Тышкевичем заявлено, что Польша не верит в то, что Александр Лукашенко (на фото) одержал победу на выборах президента Белоруссии, заявлено в публикации издания "Лента.ру".
Ореанда-Новости14:49
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Представителей Racing Point вызвали к стюардам

В опубликованном в пятницу решении стюардов говорилось, что использование воздуховодов той же конструкции в дальнейших гонках «остается нарушением регламента, но наказания в виде предупреждений достаточно, поскольку фактическое нарушение покрыто штрафом, наложенным за Гран При Штирии».
F1news.ru11:23

Академик Малеев оценил угрозу лихорадки SFTS

Поскольку границы с Китаем закрыты, вероятность проникновения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в Россию мала, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Вести.Ru13:40

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъ03:22
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