До ноября положение рубля останется нестабильным
В конце июля очень многие эксперты говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля. И нынешний не будет исключением.В источнике
С чего всё началось
До ноября положение рубля останется нестабильным
События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газета23:00
Подробнее о событии