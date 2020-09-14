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До выборов индекс S&P 500 успеет вернуться к историческим максимумам

Ситуация на опционном рынке выровнялась, средний потенциал роста по акциям из S&P 500 вырос до 10% (из-за падения цен акций и одновременного повышения целевых цен).В источнике

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Честный рейтинг букмекеров13 сентября в 12:45
48

Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
27

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Lenta.ru17:30
10

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
48

ВВС Азербайджана и Турции совершат демонстративные полёты над Гянджой

Военно-воздушные силы Азербайджана и Турции сегодня, 15 сентября, совершат показательные полёты в воздушном пространстве закавказской республики, в ходе которых будут представлены новые боевые самолёты и вертолёты двух стран.
Евразия Dailyвчера в 08:03
10

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
37

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Главу Минздрава США призвали уйти в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.
РБК17:50

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известиявчера в 07:03
38

Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 08:29
90

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
17

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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