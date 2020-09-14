Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.