Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
Компания HP пополнила ассортимент игровых десктопов обновленной моделью OMEN 30L, которая может похвастаться графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere – GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.
Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
Военно-воздушные силы Азербайджана и Турции сегодня, 15 сентября, совершат показательные полёты в воздушном пространстве закавказской республики, в ходе которых будут представлены новые боевые самолёты и вертолёты двух стран.
Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.