Общество

Добринские вестиДобринские вестиДобринцы выбирают главу администрации Липецкой области

Жители хлебного края выбирают главу администрации Липецкой области. В районном центре также голосуют за депутатов сельсовета нового созыва. С первых минут после открытия избирательных участков была зафиксирована высокая активность граждан.
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Как голосуют в Липецкой области: фото

LipetskMedia.ru01:38

Сергей Токарев рассказал, чем руководствовался во время голосования

Most.tv04:18

Добринцы выбирают главу администрации Липецкой области

Добринские вести03:12
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КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 19:30
Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
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Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика

Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена

Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Политика

Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%

Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Хоккей

«Трактор» на выезде обыграл «Амур»

«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.
Спорт-Экспресс 05:23
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия

В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком

РБК вчера в 22:35
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
Политика

В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%

"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости вчера в 02:54
Общество

В горах под Сочи выпал первый снег

Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Авто

Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей

До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился

О нападении на дом Памфиловой стало известно 6 сентября. Сообщалось, что нападавший ударил главу ЦИК электрошокером и сбежал.
Lenta.ru вчера в 10:07
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко

Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.
Bimru.ru 02:16
Происшествия

В США енот на 20 часов захватил дом судьи

Известия вчера в 20:59
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Экономика

Импорт из США в Китай сократился на 22,5%

Фото: zen.yandex.ru Импорт из США в Китай сократился на 22,5%. Об этом сообщает Associated Press.
ЭКД 05:41
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика

Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ

В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
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Футбол

Дрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»

Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб.
LiveSport.ru 05:15
Авто

Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ

Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Авто

Где в России больше всего иномарок

В столице и области насчитывается 5 миллионов 156 тысяч иномарок — это в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или чем во всех регионах с 3 по 10 место нашего рейтинга в сумме.
Журнал Авто.ру 01:08
Технологии

Высшая красота: пять самых необычных университетов мира

Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы.
Вести.Ru 04:00
Авто

Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019

Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Политика

В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов

Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
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