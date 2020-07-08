Общество

Ивановские новостиИвановские новостиДобросовестные ивановцы могут продлить кредитные каникулы

Документы, подтверждающие снижение дохода заемщик должен был предоставить кредитору в течение 90 дней. В начале июля наступил срок предоставления подтверждающих документов для тех заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами в первые дни действия закона.
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Орловцам рассказали, как выйти из кредитных каникул без просрочек и штрафов

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Жителям Ивановской области могут продлить кредитные каникулы

SM News09 июля в 05:02
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

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Газета.Ru вчера в 09:52
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Авто

Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan

В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
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Общество

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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
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Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Автоспорт

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Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
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Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
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Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя

Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
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Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза.
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