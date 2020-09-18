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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
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RT на русском

Защищавшего Ефремова юриста Пашаева лишили статуса адвоката

RT на русском15:20
Телеканал 360°

«Мне развязали язык»: Пашаев рассказал, чем займется после лишения статуса адвоката

Телеканал 360°10:09
РБК

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

РБК14:06
Pravda.Ru

Защитника Михаила Ефремова лишили адвокатского статуса на год

Pravda.Ru10:20
Суть событий

«Логическое завершение»: Эльман Пашаев лишён адвокатского статуса

Суть событий10:14
News.ru

Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

News.ru13:44
Народные новости

Добровинский: считаю неэтичным комментировать ситуацию вокруг Пашаева

Народные новости15:34

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Специальная версия Devil May Cry 5 выйдет в день старта продаж PS5

Вашингтон, 17 сентября 2020, 06:08 — REGNUM Во время мероприятия Playstation Showcase компания Sony сообщила, что Devil May Cry 5: Special Edition войдет в пакет «стартовых игр» для PlsyStation 5, которые можно будет купить в день начала продаж новой консоли.
REGNUMвчера в 23:08

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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