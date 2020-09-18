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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
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RT на русском

Защищавшего Ефремова юриста Пашаева лишили статуса адвоката

RT на русскомвчера в 15:20
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
РБК

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

РБКвчера в 14:06
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Радио Sputnik

«Знаний не отнимут». Пашаев рассказал о планах после лишения статуса

Радио Sputnikвчера в 11:31
Телеканал 360°

Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°вчера в 16:42
Эхо Москвы

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвывчера в 09:46

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.
РИА Новостивчера в 14:25
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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«На поле была одна команда». Гунько — о 2:7 «Химок» от «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что соперник поймал свою игру, и это дало такой результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ruвчера в 02:37
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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