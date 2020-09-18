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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
 он.
Компаниявчера в 09:32
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РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Интерфаксвчера в 14:03
Телеканал 360°

Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°вчера в 16:42
Газета.Ru

Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Газета.Ru19:17
Радио Sputnik

«Знаний не отнимут». Пашаев рассказал о планах после лишения статуса

Радио Sputnikвчера в 11:31
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
Эхо Москвы

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвывчера в 09:46

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатов "украинских подразделений" в Крыму.
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Вести.Ruвчера в 00:55
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов

Как следует из документа, ограничен доступ граждан, не проживающих постоянно на территории города или района, а также иностранцев, либо тех, у кого нет специальных пропусков, выданных местными администрациями.
Аргументы и Факты - Уфавчера в 12:03
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников

В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с обвинением выступят природоохранные НКО, сообщает "ЕвроПульс".
РИА Новости19:31