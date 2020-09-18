Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.

С чего всё началось «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил он. Компания вчера в 09:32