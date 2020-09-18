Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
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Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
он.
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