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РИА Новости
РИА Новости 

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
 он.
Компаниявчера в 09:32
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Газета.Ru

Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Газета.Ru19:17
Радио Sputnik

«Знаний не отнимут». Пашаев рассказал о планах после лишения статуса

Радио Sputnikвчера в 11:31
Телеканал 360°

Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°вчера в 16:42
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Интерфаксвчера в 14:03
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
Эхо Москвы

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвывчера в 09:46

Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении двух уроженцев Дагестана - военнослужащих Балтфлота - возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств.
Московский Комсомолец17 сентября в 11:37
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Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.
РИА Новости21:00
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