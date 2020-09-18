Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Смотрите также
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
В ФРГ сообщили о готовности «Северного потока-2» на 97%
Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 18 сентября 2020 года
В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы
Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде
Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом
Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель
Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
он.
Подробнее о событии